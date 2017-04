Neuer Gameplay Trailer zu The Surge veröffentlicht

Deck13 und Focus Home Interactive veröffentlichten heute einen neuen Trailer zu ihrem nächsten Hardcore Action RPG Titel „The Surge“, welcher am 16.Mai 2017 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden soll.

Der neue Trailer „Target, Loot and Equip“ geht auf das blutige und brutale Loot-System ein. Dieses System bietet uns die Möglichkeit einzelne Gliedmaßen der Gegner anzuvisiern und gezielt abzutrennen um an die begehrte Ausrüstung zu kommen.

„Die Welt von The Surge zeichnet ein sehr düsteres Bild von der Zukunft, in welcher der technische Fortschritt sowie die Entwicklung unserer Gesellschaft und unser Umgang mit unserer Umwelt die Menschheit in die Dekadenz geführt haben. The Surge zeichnet sich durch ein innovatives Kampfsystem sowie ein eigenständiges Entwicklungssystem für die Charaktere aus, das auf modulare Upgrades setzt, die in packenden brutalen Kämpfen errungen werden müssen. In diesem brandneuen RPG von den Machern von Lord of the Fallen, das in einer dystopischen Zukunft angesiedelt ist, können Spieler mit knallharten Kampfmechaniken ein einzigartiges und spannendes System zum Abtrennen von Gliedmaßen erleben, das ihnen dazu dient ihre eigene Spielfigur zu verbessern.“

Unterhalb des Artikels könnt ihr euch den Trailer ansehen.

