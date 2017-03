Neuer Gameplay Trailer zu Sniper Ghost Warrior 3

Die Entwickler von CI Games veröffentlichten einen neuen Gameplay Trailer namens “ Brothers“ zum kommenden Ego-Shooter „Sniper Ghost Warrior 3“. Das Spiel erscheint am 25.April 2017 für Playstation 4, Xbox One und den PC.

Im Trailer bekommen wir einen kleinen Eindruck der Beziehung zwischen den beiden Brüdern Jon (Protagonist) und Robert North. Zusammen aufgewachsen auf einer Ranch in Colorado sind Jon und sein jüngerer Bruder Robert stets beste Freunde und Rivalen gewesen. Für die Familie North galt stets der militärische Dienst als der größte patriotische Beweis und so verwunderte es keinen, dass beide Brüder sich bei der ersten Gelegenheit verpflichteten.

Jon ging zu den Marines und war ein Soldat wie er im Buche steht, Robert hingegen ging zu der US Navy und wurde schnell für seine unorthodoxen Methoden bekannt. Robert wurde im Verlauf seiner Karriere skeptisch gegenüber Autoritäten und lag ein rebellisches Verhalten an den Tag. Es ist bekannt, dass Robert seinen älteren Bruder Jon zutiefst liebte, doch er glaubte auch, dass Jons altertümliches Denken in Sachen Kriegsführung ihn eines Tages unweigerlich hinter sich lassen würde.

