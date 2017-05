Neuer Gameplay Trailer zu Nioh präsentiert neuen Story DLC

Heute dem 02.Mai 2017 ist es soweit und die neue Story Erweiterung für Nioh namens „Dragon of the North“ wird veröffentlicht. Die Story Erweiterung wird mit knappen zehn Euro zu buche schlagen, außer ihr seid im Besitz des Season Passes. Darüber hinaus wird morgen auch der PvP-Modus kostenlos für alle erhältlich sein.

In „Dragon of the North“ wird William in die nördlichen Provinzen Japans reisen und die Stadt Sendai aufsuchen. Ihr könnt euch auf neue Waffen-Typen, neue Szenarios, neue Charaktere (darunter Date Masamune, einer der berühmtesten Charaktere der Sengoku-Zeit), neue Guardian-Spirits, neue Yokai und neue Gegenden freuen.

Nioh ist seit dem 07.Februar 2017 exklusiv für Playstation 4 erhältlich. Den neuen Gameplay Trailer zum DLC seht ihr unterhalb des Artikels.