Neuer Gameplay Trailer zu „Extinction“ veröffentlicht

Die Verantwortlichen von Iron Galaxy und Maximum Games haben einen neuen Gameplay Trailer zu ihrem kommenden Actiontitel „Extinction“ veröffentlicht. Diesen findet ihr wie immer unterhalb des Artikels. Bereits im Sommer 2017 kündigte man „Extinction“ an und hofft diesen im ersten Quartal 2018 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlichen zu können. Eine Version für die Nintendo Switch befindet sich im Gespräch.

„Schon seit Menschen gedenken führt die Menschheit Krieg gegen sich selbst. Viele Generationen haben Königreiche einander bekämpft, doch die wahre Bedrohung lauerte in der Ferne. Nur diejenigen, die in den Lehren des alten Ordens unterwiesen wurden, können darauf hoffen, die 50 Meter großen Oger und ihre Armeen besiegen zu können“, so die offizielle Beschreibung zur Handlung.

Der Spieler steuert Avil, den letzten Wächter der Welt und verfügt über Kräfte die es ermöglichen die endlosen Wellen der Ravenii zurückzuschlagen. Riesigen Oger und deren Schergen werdet ihr euch im Spielverlauf entgegenstellen müssen, um Städte zu verteidigen und deren Bewohner zu retten. Die Kämpfe werden dabei auf weitläufigen Arealen ausgetragen und der Spieler muss eine gewisse Strategie an den tag legen, um die Horden sowohl auf dem Boden, als auch in der Luft bekämpfen zu können.