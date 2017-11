Neuer Gameplay Trailer zu „Attack on Titan 2“ veröffentlicht

Koei Tecmo Games hat einen neuen Action geladenen Gameplay Trailer zum kommenden „Attack on Titan 2“ Titels veröffentlicht, welchen ihr euch unterhalb des Artikels ansehen könnt. Im Trailer wird der harte Kampf gegen die riesigen Titanen thematisiert und präsentiert die verbesserte Kampfmechanik. Einen groben Erscheinungstermin haben die Verantwortlichen ebenfalls bereits bekannt gegeben, demnach erscheint „Attack on Titan 2“ im März des kommenden Jahres für Playstation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch und PS Vita.

„Die Spieler werden erneut die 3D-Manöver-Ausrüstung anlegen können, um damit die furchterregenden Titanen abzuwehren und den Frieden innerhalb der Mauern wiederherzustellen“, so die Entwickler. Zudem wird die „rasante Action“, für welche die Anime-Vorlage bekannt ist, auch im Spiel vertreten sein. Laut Entwickler können sich Fans auf eine „Fülle neuer Spielmechaniken“ freuen, die in „A.O.T. 2“ zum Einsatz kommen werden.

In „Attack on Titan 2“ wird nicht nur die Story des Animes weiter erzählt, auch werden Spieler mehr als 30 Charaktere selbst steuern dürfen. Der Vorgänger „A.O.T: Wings of Freedom“ konnte lediglich 10 spielbare Charaktere bieten. Mit dabei sind Mike Zacharias, Nanaba, Gelgar und selbstverständlich auch die Hauptcharaktere Eren Jäger, seine Adoptivschwester Mikasa Ackermann und sein bester Freund Armin Arlert.