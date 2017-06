Neuer Couch Koop-Modus für Vikings – Wolves of Midgard

Seit der Veröffentlichung vonschnetzeln sich Spieler ihren Weg durch die Kampagne im Einzelspieler und Online-Mehrspieler Modus und vernichten dabei unzählige Feinde im Namen der alten Götter. Und nun hat Odin die Gebete der Fans erhört: Kalypso Media und Entwickler Games Farm präsentieren nach unermüdlicher Arbeit hinter den Kulissen stolz den lokalen Couch Koop-Modus als Teil eines großen Updates für Windows PC und PS4, sowie demnächst auch für Xbox One! Ab sofort können sich zwei Spieler auf einem System gegenseitig Wärme spenden, während sie durch die eisigen Weiten Midgards streifen und gemeinsam Horden von Monstern und rivalisierende Stämme auslöschen.Neben dem Couch Koop-Modus beinhaltet das Update außerdem signifikante Änderungen am “New Game+” Modus: Krieger und Schildmaiden können nun ihre hart erkämpfte Ausrüstung und mächtige Artefaktwaffen in neue Spielzyklen mit stetig steigendem Schwierigkeitsgraden übertragen. Zusätzlich finden Spieler ab sofort im Zentrum ihres Wikingerdorfes die von Fans heiß begehrte „Truhe“, die es ermöglicht, Ausrüstungsgegenstände zwischen Spielercharakteren auszutauschen. Außerdem können Spieler nun Items mit ihren Mitstreitern im Multiplayer Modus teilen; und das sowohl im Onlinespiel als auch im lokalen Multiplayer.

Weiter Änderungen beinhalten unter anderem Verbesserungen an den Prüfungen der Götter, neue Effekte für legendäre Items, Anpassungen diverser Bosskämpfe und Talismane sowie Verbesserungen an Sounds, Voiceovers, Stabilität, Benutzerinterface, Leistung und Übersetzung. Für ein detailliertes Changelog besuchen Sie bitte die Kalypso Media Foren.

Kalypso Media und Games Farm geben darüber hinaus bekannt, dass an Vikings – Wolves of Midgard kontinuierlich gearbeitet wird um in naher Zukunft weitere kleine, von den Spielern gewünschte Verbesserungen umzusetzen.