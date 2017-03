Neuer Charakter Trailer zu Injustice 2

Warner Bros. Interactive Entertainment und die NetherRealm Studios veröffentlichten heute einen neuen Charakter Trailer zum kommenden Beat´em Up Injustice 2. Im neuem Gameplay Trailer präsentiert sich „Cheetah“, die erstmalig im DC Universum 1943 im Comicheft Wonder Woman #6 auftrat. Von Cheetah gab es bereits zahlreiche Inkarnationen im Laufe der Zeit, darüber hinaus sie ist ein großer Gegner Wonder Womans. Nicht verwunderlich, dass Cheetah im Trailer ausgerechnet gegen Wonder Woman antritt.

Injustice 2 soll bereits am 18.Mai 2017 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden. Unterhalb des Artikels seht ihr den neuen Trailer.

