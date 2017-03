Neue Trailer und Infos zu Aven Colony und The Escapists 2 auf der GDC

Team17, internationales preisgekröntes Spielelabel, hat heute zwei neue GDC-Trailer für die kommenden Titel Aven Colony und The Escapists 2 veröffentlicht.

Aven Colony ist eine umfangreiche Simulation einer außerirdischen Kolonie, die sich auf Aven Prime befindet, eine Alien-Welt voller Wüsten, Tundren und Sumpfgebieten, Lichtjahre vom Planeten Erde entfernt. Spieler werden ihre Siedlung aufbauen, individuell anpassen und versorgen, ihre Ressourcen managen, einer Vielzahl an außerirdischen Lebensformen begegnen und sich um ihre Einwohner kümmern – all das, während sie mit dem Leben in einem völlig neuen Sonnensystem zurechtkommen müssen. Werden ihre tapferen Siedler überleben und in dieser exotischen Alien-Welt wachsen und gedeihen sowie deren zahlreiche Geheimnisse entdecken?

Der neue Trailer trägt den Titel “Welcome to Center Perks” und zeigt eine brandneue Version eines Gefängnisses, das Spielern des ersten The Escapists sehr bekannt vorkommen wird. Der Trailer zeigt einige der vielen Verbesserungen des Spiels, einschließlich neuem Grafikstil, neuem Kampfsystem, neuen Crafting-Gegenständen, mehr Möglichkeiten zur Charakter-Erstellung und neuem Gefängnisalarmsystem. All das zusammen mit dem klassischen Humor von The Escapists, den die Spieler kennen und lieben.

