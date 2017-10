Neue Titel bei Playstation Now verfügbar – Liste

Playstation Now ist vor kurzem auch in Europa gestartet und damit auch bei uns in Deutschland verfügbar. Sony startete den Game Streaming Dienst für Playstation 4 und PC mit Erfolg. Zwar sind die Stimmen in der Community immer noch kritisch gegenüber den erneuten Kosten, die zu bezahlen sind, selbst wenn man schon für Playstation Plus bezahlen muss, aber Sony arbeitet wenigstens dran! Jetzt hat Sony offiziell bekanntgegeben das es ab sofort ein paar neue Titel im Playstation Now Abo geben wird! Wir haben euch eine Liste zusammengestellt worauf sich Playstation Now Spieler freuen dürfen:

• Until Dawn

• Deadlight: Director’s Cut

• The Vanishing of Ethan Carter

• SOMA

• Lords of the Fallen

• Overlord: Gefährten des Bösen

• BEYOND: Two Souls

• Agatha Christie: The ABC Murders

• How To Survive: Storm Warning Edition

• Lone Survivor: The Director’s Cut

• Saints Row: Gat out of Hell

• Space Hulk

• Extreme Exorcism

• Deadly Premonition: Director’s Cut

Das sind doch einige sehr gute und interessante Titel, eine komplette Liste der bisherigen Inhalte gibts hier.

Wir möchten an dieser Stelle auf jeden Fall auch nochmal dazu aufrufen Playstation Now nicht schlecht zu reden! Natürlich habt genau IHR die Spiele eh alle zuhause, schon gespielt oder findet die Auswahl von mittlerweile weit über 400 Spielen zu gering um dafür 16,99,- im Monat zu zahlen!? Dann denkt mal darüber nach wenn ihr in den Playstation Markt erst jetzt einsteigen würdet, wenn ihr gerade erst eine Playstation kaufen würdet oder als PC Spieler für 16,99,- die Exklusivtitel der PS3/4 spielen könntet, ihr könnt jetzt nicht wiedersprechen das da einige dabei sind die man gesehen haben muss!

In diesem Sinne….

viel Spaß mit den neuen Titeln!