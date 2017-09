Neue Screenshots zum PS4 exklusiven „The Seven Deadly Sins“

Heute veröffentlichte Bandai Namco Entertainment eine Reihe neuer Screenshots zum kommenden Anime Spiel „The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia“, welches exklusiv Anfang 2018 für die Playstation 4 erscheinen soll.

Die Screenshots präsentieren uns das Quest-System und wir sehen die Gigantin Diane, welche ebenfalls spielbar sein wird. Sobald ihr eine Quest erledigt habt, werdet ihr nach euren Ergebnissen bewertet und die Bewohner verbreiten Gerüchte im umkreis, was dazu führt, dass neue Ortschaften auf der Karte auftauchen und wir eine neue Quest in Angriff nehmen können. Haben wir die neue Quest erledigt, so werden weitere Gerüchte gestreut und es erschließen sich wiederum neue Gebiete mit neuen Quests und so geht es dann weiter und weiter.

„Versammle die sieben tödlichen Sünden und kämpfe um das Königreich der Löwen in The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia. Basierend auf dem Manga Hit, The Seven Deadly Sins von Nabaka Suzuki, genießen Sie die abenteuerlichen Geschichten und erleben die Action und Spannung des Animes. Spielen Sie die unvergesslichen Kämpfe des Animes nach und steuern sie die bekannten Charakteren wie Meliodas, Elizabeth, Hawk und noch viele mehr mit all ihren einzigartigen Kampfstilen“, so die offizielle Beschreibung zum Spiel.

Das Spiel wird einen Offline Singleplayer-Modus und einen Online-Koop-Modus für zwei Spieler bieten. Untertitel sollen dabei in den Sprachen englisch, französisch, italienisch, spanisch und deutsch verfügbar sein.