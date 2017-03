Neue Screenshots zu Dragon Quest XI veröffentlicht

Heute fügte Square Enix der offiziellen Website zum kommenden JRPG Dragon Quest XI: In Search of Departed Time einige neue Screenshots und Infos hinzu, dieser soll noch 2017 für den 3DS und die Playstation 4 veröffentlicht werden. Einen genauen Erscheinungstermin wird Square Enix am 11.April 2017 über Youtube in einem Livestream verkünden.

Die Screenshots enthüllen zwei neue Charaktere und gewähren einen Blick auf die unterschiedlich ablaufenden Kämpfe der beiden Systeme 3DS und Playstation 4.

Auf den Screenshots sehen wir den mysteriösen Händler Rou und die gutmütige Kampfkünstlerin Martina. Darüber hinaus erfahren wir, dass die Playstation 4 Version einen „freien Kampfmodus“ bieten wird, in welcher man sich während des Kampfes frei bewegen kann und sogar Schleichattacken ausführen kann. Der „automatische Kameraschwenkmodus“ wird den Kampf Kinoreif in Szene setzen.

Die 3DS Version wird ebenfalls über zwei verschiedene Kampfmodi verfügen. Der 3D-Modus ist etwas moderner gestaltet und stellt eure Party auf dem Bildschirm dar, während der 2D-Modus nur die Gegner darstellt und an die alten Dragon Quest Teile erinnert.

Auf beiden Systemen bleibt der Kampf rundenbasiert, auf der Playstation 4 werden die Kämpfe eingeleitet sobald ihr mit den Gegnern in Kontakt tretet. Leitet ihr den Kampf mit einem Angriff ein , so gehört euch der Erstangriff. Ihr trefft in der Welt auch auf schlafende Feinde, was ihr euch ebenfalls zum Vorteil auslegen könnt.

Auf dem 3DS System wird der Kampf je nach Modus unterschiedlich eingeleitet. Spielt ihr im 3D-Modus, so verhält es sich ähnlich der Playstation4, spielt ihr jedoch im 2D-Modus, so werden die Kämpfe völlig Old-School zufallsgeneriert eingeleitet, wie wir es aus zahlreichen JRPGs der alten Tage kennen.

Die zuvor erwähnten Screenshots könnt ihr unterhalb des Artikels betrachten.

