Neue Inhalte im Playstation Store, inkl. Nex Machina, Dead by Daylight und mehr

Sony Interactive Entertainment Europe hat heute den Playstation Store mit dem neusten Update versehen und dank einer Übersicht erfahren wir, welche Titel uns im Laufe der Woche zur Verfügung stehen werden.

Darunter können sich Spieler über den Twin-Stick-Shooter Nex Machina freuen, welcher bei den Mannen von Housemarque entstand, diese wiederum haben bereits ihr können in diesem Genre mit Titeln wie Dead Nation und Alienation bewiesen. Darüber hinaus wird der asymmetrische Multiplayer-Titel Dead by Daylight in einer Special Edition veröffentlicht. In Dead by Daylight übernimmt ein Spieler die Rolle eines Killers, welcher eine Gruppe von Teenagern im Laufe einer Nacht töten muss.

Unterhalb des Artikels könnt ihr die Übersicht sehen, die euch verrät wann welcher Titel für welche Sony Plattform veröffentlicht wird.

PS3

Steredenn – 21. Juni

PS4 DLC

Juni

World of Tanks Honor T-28E Loaded



Juni

Ghost Recon Wildlands Ghost Pack: Santa Blanca



Juni

Warframe PS4 Renown Pack XI



Juni

World of Tanks Valkyria Chronicles Mega