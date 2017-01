Neue Inhalte im Februar sorgen für weitere spannende Dragon Ball Erlebnisse

BANDAI NAMCO Entertainment Europe hat am Wochenende zahlreiche neue Inhalte für DRAGON BALL XENOVERSE 2 enthüllt. Im Februar erhält das Spiel ein neues DLC-Paket und ein großes kostenfreies Update.

Die Geschichte wurde geändert und Champa, der Gott der Zerstörung, nähert sich der Stadt Conton! Das zweite kostenpflichtige DLC-Paket steht via Season Pass und einzeln zum Kauf zur Verfügung. Die Spieler erwartet eine brandneue Szenario-Quest, in der sie sich dem sechsten Krieger des Universums stellen müssen. Zu diesem Anlass schließen sich zwei weitere Figuren dem Kampf an: Champa und Vados. Darüber hinaus gibt es eine neue Stage, ein neues Fahrzeug, neue Kostüme, Attacken und vieles mehr.

Neben dem zweiten DLC-Paket wird es ein großes kostenfreies Update geben, das neue Kostüme, Accessoires, Attacken sowie ein neues Maximallevel, neue Turnierregeln und vieles mehr für die Spieler bereithält.

