Neue Infos zur Duke Nuke´em Serie und Borderlands

Seit einiger Zeit kursieren bereits Gerüchte das es in kürze zu einer Neuauflage der klassischen Duke Nukeem Titel, zumindest ab Duke Nukeem 3D kommen soll. Gearbox Studioleiter Randy Pitchford kündigte jetzt an auf der Pax West, in Seattle, neue Infos preisgeben zu wollen. Ob es sich bei diesen Ankündigungen allerdings lediglich um das mittlerweile geleakte Duke Nukeem 3D World Tour handeln soll, oder die Nebenbei erwähnte Borderlands Serie auch neue Titel erhalten wird, bleibt noch abzuwarten. Wir bleiben für euch dran!

