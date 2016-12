Neue Infos und Bilder zu Dragon Quest XI

Square Enix veröffentlichte neue Bilder zu Dragon Quest XI und lieferte zudem neue Infos zum grafischen Unterschied zwischen der PS4 und der 3DS Version, dem Kampfsystem und mehr.

Zum Beginn des Abenteuers haben die Spieler auf dem 3DS System die Möglichkeit zwischen zwei verschiedenen Grafikeinstellungen zu wählen. Zum einen kann man sich für den 3D Modus entscheiden, welcher im stereoskopischen 3D wiedergegeben wird oder man wählt den 2D Modus, welcher dann im typischen 2D Pixelgewand und klassischen Sprites daherkommt. An bestimmten Stellen, während man im Abenteuer voranschreitet, wird man noch einmal die Möglichkeit bekommen den Grafikstil auszuwählen, es wird dem Spieler aber auch möglich sein diesen an bestimmten Orten jederzeit wechseln zu können.

Das Kampfsystem soll der 30-jährigen Tradition der Reihe folgen und sich treu bleiben, jedoch werden auch neue Elemente hinzugefügt. Auf dem PS4 System werden die Charaktere als auch die Monster komplett in 3D dargestellt, während auf der 3DS nur der 3D Modus die Kämpfe ähnlich des PS4 Systems wiedergibt. Der 2D Modus wird dann das klassische Kampfsystem der Dragon Quest Reihe bieten, in welchem man nur die Sprites der Monster zu Gesicht bekommt.

Der Held in Dragon Quest XI ist 16 Jahre alt und lebt im ruhigen und friedlichem Dorf Ishi. Während einer besonderen Zeremonie, findet unser Protagonist heraus, dass er die Reinkarnation eines Helden ist, welcher die Welt vor langer Zeit gerettet hat und so begibt er sich auf eine wichtige Mission. Unsere erste Begleiterin ist Emma, eine Freundin aus Kindertagen. Sie beschreiten zusammen die besondere Zeremonie, da sie im gleichem Alter sind und Emma entdeckt als erste das besondere Mal auf der linken Hand des Helden, welches hell aufleuchtet sobald dieser sich in Gefahr begibt und eine mysteriöse Kraft erweckt.

Jeder in Ishi der 16 Jahre alt wird muss die Zeremonie bestreiten, die vorsieht den Götterfelsen zu besteigen, um zu den Erdgeistern zu beten.

Alle veröffentlichten Bilder seht ihr unterhalb dieser Zeilen, diese verdeutlichen noch einmal die grafischen unterschiede der beiden Systeme.

Gefällt mir: Gefällt Lädt…