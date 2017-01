Neue Infos, Bilder und Gameplay Eindrücke zu Horizon Zero Dawn

Sony Interactive Entertainment Japan and Asia zeigte während der Taipei Game Show 2017 neue Gameplay Videos zu Horizon Zero Dawn und veröffentlichte neu Infos und Bilder. So verrieten der Art Director Roy Postma und der Producer Samrat Sharma, dass Aloy auf viele NPCs treffen wird die sich ihr während einer Quest anschließen können und sie im Kampf unterstützen werden, andersherum kann aber auch Aloy sich an den Herausforderungen oder Quests der NPCs beteiligen.

Dass Aloy auch auf den Dino-Robotern reiten kann, wurde bereits in vorigen Videos enthüllt. Neu ist jedoch, dass Aloy auf vielen unterschiedlichen Arten reiten kann, um so durch die offene Spielwelt zu reisen, ob auch fliegende Wesen zur Verfügung stehen werden ließen die Entwickler offen. Darüber hinaus bestätigten die Entwickler, dass sich die Gegner an die Fähigkeiten des Spielers anpassen werden.

Horizon Zero Dawn soll exklusiv für die PS4 am 01.März 2017 hierzulande erscheinen.

