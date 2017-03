Neue Informationen zum Entwicklungsstand von Shenmue III

Die Entwickler des Studios Ys Net werkeln gerade unter der Leitung von Yu Suzuki an dem dritten Teil der bekannten Shenmue-Reihe. Die ersten beiden Ableger erschienen für die Sega Dreamcast im Jahre 2000 (Shenmue) und 2001 (Shenmue II) und konnten Kritiker, als auch viele Spieler begeistern. Yu Suzuki plante von Anfang an eine Trilogie, doch den Abschluss seines „Traums“ konnte er nicht fertigstellen, da die Verkaufszahlen hinter den Erwartungen blieben. Auf der E3 2015 kündigte Yu Suzuki während der Playstation Konferenz überraschend eine Kickstarter Kampagne zu Shenmue III an und diese war ein voller Erfolg. Shenmue III soll 2018 für Playstation 4 und den PC veröffentlicht werden.

Nun veröffentlichten die Entwickler ein neues Entwickler-Tagebuch in Videoformat, welches einen Einblick auf die aktuelle Entwicklung des Titels gewährt. Darin sehen wir einen QTE-Testlauf und die Entwickler geben das Versprechen ab nun monatliche Updates zum aktuellem Entwicklungsstatus geben zu wollen.

Laut Gerüchten soll sich Sega auch mit der HD Neuauflage der ersten beiden Teile beschäftigen und könnte dieses Jahr überraschend eine Collection veröffentlichen. Der Publisher zeigte sich jüngst sehr offen über eine Neuauflage der ersten beiden Teile.

