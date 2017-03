Neue Informationen zu Mass Effect Andromeda + Gameplay Videos

Über den Multiplayer Modus in Mass Effect Andromedas wissen wir leider nur wenig, denn Bioware hüllt sich in Schweigen. Hinzu kommt, dass die geplante Multiplayer Beta leider abgesagt wurde und man keine Gelegeheit bekommt diesen Modus zu testen bevor das Spiel am 23.März 2017 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht wird.

Nun hat der Produzent Fernando Melo das Schweigen gebrochen und einige Details und drei Screenshots über Twitter veröffentlicht. Die drei Screenshots zeigen die Charakterauswahl und Anpassungsmöglichkeiten. Eine Farbpalette steht uns zur Verfügung um die Farben der jeweiligen Rüstugspartie zu ändern.

Bei allen Rassen haben wir die Wahl zwischen Weiblichen und Männlichen Protagonisten, ausgenommen ist die Rasse der Asari, diese wird nur in weiblicher Form in Erscheinung treten. Jeder Charakter unterscheidet sich im Erscheinungsbild. Das Gesicht des gewählten Charakters wird sich nicht verändern lassen, jedoch können wir die Rüstung in Farbe und Muster individuell anpassen.

Man wird verschiedene Pakete anbieten, die man sich entweder erspielen oder mit Echtgeld freikaufen kann. Das Fortschrittssystem funktioniert ähnlich wie in Mass Effect 3, mit höheren Rängen schaltet man zusätzliche Optionen frei.

Unterhalb der Screenshots könnt ihr euch die ersten 12 Minuten ansehen. Zusätzlich veröffentlichte Bioware ein Gameplay Video zur Erkundungs- und Erforschungsmechanik im Mass Effect: Andromeda.

