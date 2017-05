Neue Impressionen zu Dragon Quest XI

Die Verantwortlichen von Square Enix aktualisierten vor kurzem die offizielle Website vom kommenden JRPG Dragon Quest XI und fügten ein paar neue Screenshots hinzu, welche wir euch unterhalb des Artikels eingebunden haben.

Die Screenshots zeigen einen bestimmten Zustand namens „Zone“, welcher die Fähigkeiten der Charaktere über einen bestimmten Zeitraum verbessert. Darüber hinaus sind die Gruppenmitglieder in diesem Zustand auch in der Lage mächtige Gegenangriffe zu starten, aber nicht nur der Spieler hat die Möglichkeit seine Charaktere in diesen Zustand zu versetzen, auch die Gegner werden sich diesen zu Nutze machen können.

Auf weiteren Screenshots sehen wir die Möglichkeit von „Skillchains“ (Renkei), so wird es uns möglich sein bestimmte Fähigkeiten und Angriffe zwischen den verschiedenen Charakteren zu vereinen und so neue mächtige Attacken zu entfachen.

Dragon Quest XI wird in Japan am 29.Juli 2017 für die Playstation 4 und den Nintendo 3DS veröffentlicht. Einen Termin für den Westen nannte man bisher nicht, darüber hinaus befindet sich auch eine Nintendo Switch Version in Arbeit, jedoch hat diese noch kein Erscheinungstermin erhalten.