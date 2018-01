Neue Details und grober Erscheinungstermin zur Neuauflage von „Resident Evil 2 Remake“ aufgetaucht

Der Survival-Horror-Klassiker „Resident Evil 2“ feierte erst gestern seinen 20.Geburtstag und viele Fans hofften auf neue Details und einer erneuten Enthüllung des Titels seitens Capcom, doch der Publisher schweigt sich zu diesem Thema leider weiter aus. Was einen selbst ernannten Insider aus der Reserve lockt.

Dieser gibt auf der Online-Plattform 4Chan eine interessante Liste voller Details zum kommenden „Resident Evil 2“-Remake preis. Ob ihr diese Details nun glaubt oder nicht, dass überlässt der Insider den Fans. Eine Übersicht der Details sind Stichpunktartig unterhalb des Artikels aufgeführt. Da diese Angaben seitens der Verantwortlichen nicht bestätigt oder gar kommentiert wurden, solltet ihr diesen Infos mit viel Vorsicht und Skepsis begegnen.

4chan rumor for RE2make going around. Take it with salt as always. pic.twitter.com/h2wVyIppo9

— Jawmuncher (@Jawmuncher) January 21, 2018