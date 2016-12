Neue Demos im Playstation Store

Heute wurden gleich zwei Demos von heiß erwarteten spielen im deutschen Playstation Store veröffentlicht.

Zum einen haben wir eine Demo zu Nier Automata vom Publisher Square Enix. Entwickelt wird das Spiel von Platinum Games die bereits für einige ihrer Werke bekannt und beliebt sind, darunter die Bayonetta Reihe. Nier Automata ist für den 10.März 2017 vorgesehen.

Unterhalb der Zeilen könnt ihr euch auch ein Gameplay Video zur Demo ansehen.

Zum anderen haben wir die Demo zu Gravity Rush 2 und es gibt gleich zwei Wege diese zu spielen. Der erste Weg führt alle Neulinge an die Serie heran und der zweite weg ist für alle, die sich bereits mit den Kräften von Kat auskennen. Gravity Rush 2 soll am 18.Januar 2017 erscheinen. Die Demo ist aktuell leider nur für Playstation Plus Mitglieder verfügbar.



Seht euch hier den TGS 2016 Trailer an.

Gefällt mir: Gefällt Lädt…