Neue Bilder und Infos zu Dragon Quest XI

Publisher Square Enix hat heute die Internetseite von Dragon Quest XI aktualisiert und dabei neue Bilder und Informationen zur Handlung hinzugefügt. Interessanterweise erfahren wir mehr über die Handlung nachdem der Protagonist das Dorf verlässt, um seine Bestimmung als die Reinkarnation des antiken Helden, welcher einst die Welt errettete, zu erfüllen.

„Basierend auf einer Offenbarung von seiner Mutter, die erwähnte, dass alles klar sein wird, wenn er in das Königreich von Delcada reist, findet sich der Protagonist schließlich vor dem König wieder. Er sagt ihm, dass er der „Held“ ist, aber der König antwortet: „Ich werde dir sagen, wer der Held ist.“ „Die Wahrheit wird vom König aufgedeckt, die besagt, dass der Held der Sohn des Teufels ist. Auf Befehl des Königs umzingeln die Soldaten den Helden mit gezogenen Waffen. Was um alles auf der Welt könnte passieren? Die Geschichte des legendären „Helden“ nimmt eine schnelle Wendung und die Ereignisse sind in Bewegung gesetzt worden. Was könnte das Schicksal für den Helden bereithalten?“

Unterhalb des Artikels könnt ihr euch die neuen Screenshots aus der Playstation 4 Version und der 3DS Version ansehen. Eine Nintendo Switch Version befindet sich ebenfalls in Arbeit. Für das Spiel ist das Jahr 2017 als Erscheinungsjahr vorgesehen, jedoch fehlt bis heute eine genaue Datierung.

Gefällt mir: Gefällt Lädt…