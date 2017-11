Need for Speed Payback im Test

Publisher Electronic Arts musste ja in den letzten Wochen und Monaten ordentlich Haue einstecken, betreffend der bekannten Lootboxdiskussion und anderen Vorwürfen. Wir haben abgewartet bis Need for Speed Payback einen mehr oder minder finalen „Punkt“ erreicht hat, aus diesem Grund haben wir natürlich gewartet bis die letzten großen Änderungen durchgeführt worden sind. Diese beeinflussen die Meinung zum Spiel doch gewaltig. Aus diesem Grund kommt unser Review ein wenig später. Lest in den folgenden Absätzen und Seiten alles was ihr zu Need for Speed wissen müsst.

Der große Coup, alles scheint gut zu sein, aber irgendwas läuft trotz allem schief. Du und deine Racing Crew geht fast dabei drauf und habt kaum eine Chance einer verhaftung zu entkommen. Trotz einer kleinen Wendung gelingt es euch aber, sprichwörtlich euren A… zu retten, auch wenn die Wahl zwischen Pech und Schwefel nicht einfach war. Es mag sein das es noch eine Ganze Weile dauert, aber es gibt eine Möglichkeit Rache zu nehmen, die nutzt ihr auch! Also rein in Need for Speed Payback und eure Crew wieder zusammengetrommelt und den Weg angetreten der euch zu eurer verdienten Rache führen wird… aber steckt hier vielleicht noch wedentlich mehr dahinter? Findet es heraus mit Need for Speed Payback und eurem Auto!