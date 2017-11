NBA 2K18 oder doch besser Live? Der Test

Natürlich haben wir in diesem Jahr auch wieder die direkten Konkurrenten miteinander verglichen. Der Test zu NBA2K18 ist sicherlich etwas spät, aber das ist meine Schuld, ich hätte einfach früher mit 2K reden sollen. Das dürft ihr also ruhig mir zuschreiben. Ausnahmsweise ist der Publisher mal nicht Mitschuld an der Verzögerung für einen Test, was ja leider nicht immer der Fall ist. Andere Publisher sind da mit dem Versand teilweise sehr spät und verschenken damit wertvolle Werbung für ihre Spiele, aber das werden wir wohl nie verstehen. Wir können nun einmal keine Spiele loben die wir nicht gespielt haben. Dafür können wir sie testen, wenn wir sie haben…

2K hat in diesem Jahr einen wirtschaftlich recht interessanten Schritt gewagt. NBA2K18 gibt es nicht nur für die aktuellen Konsolen PS4/X-Box One/PC sondern auch für die Nintendo Switch, die PS3 und die X-Box 360. Die alten Systeme, bzw. die Switch, werden unterstützt. Das kann durchaus ein interessanter Schritt sein. Wir haben für euch herausgefunden welches das bessere Basketballspiel ist, NBA2K18 oder NBA Live 18.