Naruto to Boruto: Shinobi Striker – TGS 2017 Trailer enthüllt kommende Beta

Bandai Namco Entertainment präsentiert auf der TGS 2017 einen neuen Trailer zum kommenden Online Kampfspiel „Naruto to Boruto: Shinobi Striker“ und enthüllt damit gleichzeitig eine im Hintergrund geplante Beta Phase zum Titel. Den neuen Gameplay Trailer haben wir für euch unterhalb des Artikels bereitgestellt.

Wann der Beta Test stattfinden soll, haben die Verantwortlichen bisher nicht verraten auch fehlt es bisher an Informationen wie man sich zur Beta registrieren kann und auf welchen Plattformen diese abgehalten wird, da im Trailer jedoch die Rede von einem baldigen Beta Test ist, dürften die fehlenden Informationen diesbezüglich nicht mehr lange auf sich warten lassen.

„NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER ist ein Multiplayer-Onlinespiel im Naruto-Universum. Du kannst gegen deine Lieblingscharaktere antreten und in aufregenden 3D-Umgebungen mit einem komplett neuen Grafikstil eine neue Art des Spielens entdecken.

Kooperiere mit deinen Freunden, um dich zum Größten aller Ninjas aufzuschwingen“, so die offizielle Beschreibung zum Titel. Darüber hinaus werden die Spieler auch die Möglichkeit haben ihren ganz individuellen Charakter erstellen zu können, wie ihr auch dem Trailer entnehmen könnt.

„Naruto to Boruto Shinobi Striker“ soll Anfang 2018 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden.