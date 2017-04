Naruto to Boruto: Shinobi Striker im ersten Gameplay Trailer zu sehen

Nach der gestrigen News um einen neuen Naruto Teil für die Playstation 4, landete ein erster Gameplay Trailer zum kommenden Titel Naruto to Boruto: Shinobi Striker auf Youtube. Dem Trailer kann man bereits entnehmen, dass der Titel auf jeden Fall im Westen vertrieben werden soll und dass sich das Spiel für Playstation 4, Xbox One und den PC in Entwicklung befindet. Verantwortlich für den Titel zeigen sich hier die Entwickler von Soleil, einem Tochterunternehmen der Valhalla Game Studios. Zuletzt brachten sie den Titel „Devil´s Third“ für die Wii U hervor.

Der Trailer präsentiert einen neuen Grafikstil und verspricht eine große Ninja-Welt, in welcher wir uns frei herum bewegen können. Darüber hinaus kann man einen Blick auf den 4vs4-Online Modus werfen und es wird ein dynamischer Einsatz der verschiedenen Ninjutsus erwähnt. Wann der Titel erscheinen soll lässt der Clip leider offen. Eine formelle Ankündigung seitens Bandai Namco steht noch aus und könnte diesen entscheidenden Hinweis liefern. Unterhalb des Artikels könnt ihr euch den ersten Trailer ansehen.

