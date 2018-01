Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm – Publisher macht auf einen neuen Meilenstein aufmerksam

Wie Bandai Namco Entertainment mitteilte, hat sich die „Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm“-Serie weltweit mehr als zehn Millionen mal verkauft. Darüber hinaus findet ihr unterhalb des Artikels eine Übersicht aller Spiele der Serie, welche in die Zählung hineinfallen.

Der erste „Naruto: Ultimate Ninja Storm“-Ableger feierte sein Debüt bereits im Jahre 2009 exklusiv auf der Playstation 3 und konnte Fans weltweit begeistern. Seit dem erschienen bereits etliche Titel. Letztes Jahr veröffentlichten die Verantwortlichen gleich zwei Spielesammlungen namens „Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy“ und „Naruto: Ultimate Ninja Storm Legacy“ für Playstation 4, Xbox One und den PC. Die Trilogie-Edition beinhaltet die Titel „Naruto: Ultimate Ninja Storm“, „Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2“ und „Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst“. Der Legacy-Edition wird zusätzlich noch von „Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto“ erweitert und komplettiert die Spielerfahrung.

Das Unternehmen ging zwar nicht auf die Verkaufszahlen der einzelnen Ableger ein, betonte aber, dass sich die Reihe insgesamt weltweit mehr als zehn Millionen Mal verkaufen konnte. Berücksichtigt wurden die Auslieferungen an den Handel, wie auch die digitalen Verkäufe. Anfang 2018 soll bereits ein weiteres Naruto Spiel namens „Naruto to Boruto: Shinobi Striker“ für Playstation 4, Xbox One und PC veröffentlicht werden.

Alle Ableger in der Übersicht:

Naruto: Ultimate Ninja Storm (PS3) – 2009

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 (PS3, 360) – 2010

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Generations (PS3, 360) – 2011

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 (PS3, 360) – 2012

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst (PS3, 360) – 2013

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution (PS3, 360, PC) – 2014

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (PS4, Xbox One, PC) – 2016

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto (PS4, Xbox One, PC) – 2017

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy (PS4, Xbox One, PC) – 2017

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy (PS4, Xbox One, PC) – 2017