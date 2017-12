Nachschub für „Star Wars Battlefront 2“ Fans, neuer Spielmodus „Cargo“ samt Video geleaked

Nach den Diskussionen der letzten Wochen um die fragwürdige Art und Weise von EA Mikrotransaktionen und Lootboxen in „Star Wars Battlefront 2″ zu integrieren, widmen wir uns endlich mal der Frage nach den kommenden Inhalten. Bereits letzte Woche haben die Entwickler das kostenlose ​“Die letzten Jedi“-Update veröffentlicht, welches einige Verbesserungen für den Multiplayer brachte, aber auch die Story Kampagne um drei neue Missionen Erweiterte. Nun sind einige Dataminer im Quellcode auf neue Hinweise für ein zukünftiges Update gestoßen.

Demnach soll ein neuer Spielmodus namens „Cargo“ integriert werden und sich spielerisch, zumindest zum Teil, an „Capture the Flag“ orientieren. Zwei Teams stehen sich gegenüber und sollen Fracht an einem vorgegebenen Ort abliefern. Zudem werden die Spieler mit Jetpacks ausgestattet, um schneller voran kommen zu können. Ein Gameplay Video, welches ihr unterhalb des Artikels begutachten könnt, zeigt wie es in der Praxis aussehen soll. Eine Stellungnahme seitens der verantwortlichen blieb bisher aus, sodass nicht bekannt ist, wann der Inhalt seinen Weg in „Star Wars Battlefront 2“ finden wird.