Nachgereicht: Final Fantasy 15 Review

Final Fantasy 15, ein Titel der in unserer Redaktion vielleicht mehr polarisiert hat als überall anders. Das Spiel das die Massen Ende 2016 begeistern konnte hat bei uns einiges an Fragezeichen offen gelassen. Warum ändert man kurz nach dem Release das letzte Kapitel ab? Wo ist der angekündigte VR Modus? Warum sind wir den Regalia im Spiel nicht einmal geflogen? Was haben wir falsch gemacht das wir so unheimlich schnell durch das Spiel durch waren? Wir haben uns wirklich Zeit gelassen. Aus diesem Grund erhält Final Fantasy 15 heute und bewusst erst heute, ein Review von uns als Video. Es würde wahrscheinlich den umfang der klassischen Berichterstattung bei weitem sprengen, würden wir alles im Detail auflisten was uns gestört, aber auch das was uns gefallen hat. Aus diesem Grund könnt ihr euch das Ganze lieber in einem unserer beliebten Video Reviews anschauen.

Gefällt mir: Gefällt Lädt…