mMorpg Era of Celestials erreicht großen Meilenstein

Der erfolgreiche Publisher Yoozoo Games aus China hat heute bekanntgegeben, dass sich für das neu erscheinende Mobile-MMORPG Era of Celestials bereits 300.000 Spieler vorangemeldet haben, Tendenz steigend. Die Pre-Registration ist weiterhin möglich und bietet neben dem exklusiven Titel „Pionier“ auch In-Game-Resourcen im Wert von knapp 20,-€, um noch mehr Vorfreude auf den Launch später dieses Jahr zu machen. Noch erfolgreicher verläuft die Voranmeldungsphase in China, wo Era of Celestials bereits über 6 Millionen Registrierungen zählt und damit den Grundstein für einen weltweit wachsenden Trend rund um Mobile-MMORPGs legt.

Die Voranmeldung für Era of Celestials ist auf der offiziellen Seite zur Voranmeldung sowie im Google Play Store möglich.