MLB The Show 2017

Unter dem Dach von Sony wurde vor kurzem die einzige Baseball Simulation in diesem Jahr veröffentlicht. In MLB The Show habt ihr die Chance euch an der beliebten Sportart aus den Vereinigten Staaten zu probieren. Ja zugegeben, Baseball ist hierzulande vielleicht nicht DIE Trendsportart, findet aber sicher auch bei uns seine Fans. Wir haben das Spiel für euch ausgiebig getestet…

MLB The Show ist eine waschechte Simulation und will trotzdem Einsteiger, wie Profis begeistern. Dafür gibt es verschiedene Spielmodi in denen ihr euch austoben dürft, was das Zeug hält. Es liegt nun an euch was ihr daraus macht! Vom Be-A-Pro Mode bis hin zur Simulation eines ganzen Teams ist für euch nahezu alles drin was das Spielerherz begehren könnte. Wir haben das Spiel für euch auseinandergenommen und auf Herz und Nieren geprüft. Wir verraten euch ob es sich der Pitch lohnt oder ob MLB The Show das Strikeout verdient hat.