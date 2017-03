Mittelerde 2 offiziell angekündigt

Publisher Warner Bros. Interactive Entertainment und das Entwicklerteam von Monolith Productions haben nach einem „Leak“ das Spiel Mitelerde: Schatten des Krieges offiziell angekündigt. Zuvor stellte eine US amerikanische Handelskette namens Target das Spiel kurzzeitig ins Sortiment ein und löschte es wieder, aber einige User hatten bereits die Infos aufgeschnappt und im Internet verbreitet.

Das Spiel soll am 24.August 2017 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden. Es wird ein Microsoft Play-Anywhere Titel, muss somit für Windows 10 und Xbox One User nur einmal gekauft werden und unterstützt sowohl die PS4 Pro als auch die im Herbst erscheinende Xbox Scorpio.

Das Spiel führt die Geschichte Talions und Celebrimbors fort. Dieses mal müssen Sie sich Sauron selbst stellen und tief in Mordor eine Armee aufstellen. Ein neuer Ring der Macht steht ihnen hierfür zur Verfügung. Das bekannte und beliebte Nemesis-System kehrt zurück mit vielen erweiterten Aspekten, darüber hinaus können wir Festungen einnehmen und müssen diese gegen Saurons Armeen verteidigen. Die Feindbewegungen sollen auf der Karte Sichtbar sein. Seht euch unterhalb der Zeilen den Ankündigungstrailer und bereits veröffentlichte Boxarts an.

