Miles Morales Rolle im kommenden „Spider-Man“ wird größer als anfangs geplant

Das Entwicklerstudio Insomniac Games ist gerade fleißig mit dem Playstation 4 exklusiven Action-Adventure „Spider-Man“ schwer beschäftigt. Nun gibt es Neuigkeiten zum Nebencharakter Miles Morales ohne dabei zu viele Details über den Titel zu verraten. So gibt Creative Director Bryan Intihar bei einem aktuellen Interview an, dass die Rolle von Miles Morales wesentlich größer im fertigen Spiel ausfallen werde, als es ursprünglich für die Figur angedacht war. Im Verlauf der Entwicklung und Auseinandersetzung mit dem Charakter des Miles Morales, habe sich der Creative Director in die Figur regelrecht verliebt und man wollte der Figur eine größere Bedeutung zusprechen.

„Miles begann nicht mit dieser großen Rolle, die er jetzt hat. Doch als wir anfingen, mehr über den Charakter zu recherchieren, ging ich zurück und fing damit an, immer mehr und mehr über ihn zu lesen. Ich möchte ehrlich sein, ich habe mich einfach in diese Figur verliebt. Wie bereits MJ eine andere Perspektive auf die Welt bieten kann, dachte ich, dass Miles und seine Beziehung zu Peter etwas anderes bringt. Miles ist jünger als Peter. Und was sie erleben und wie sie in das Leben des jeweils anderen eindringen, ist einzigartig. Ich habe gesagt, dass wir ein einzigartiges Spider-Man-Universum erschaffen möchten, ein Universum, das sich offensichtlich an den Comics und Filmen orientiert, aber auch etwas Einzigartiges und anderes bietet. Ich bin ziemlich begeistert von ihm und wohin wir ihn bringen. Es wird zu etwas, das die Leute überrascht“, so Bryan Intihar.

„Spider-Man“ soll exklusiv im kommenden Jahr 2018 veröffentlicht werden. Ein genauer Erscheinungstermin wurde bisher nicht genannt.