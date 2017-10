Metal Gear Survive hat einen Erscheinungstermin

Heute kündigte Publisher Konami den Erscheinungstermin für „Metal Gear Survive“ an, demnach erscheint der Survival-Third-Person-Shooter in Europa am 22.Februar 2018, in Nordamerika am 20.Februar 2018 und in Japan am 21.Februar 2018 für Playstation 4, Xbox One und PC.

Zudem wurden neue Screenshots, das Box Art und Informationen zu der „Day One“-Edition veröffentlicht. Die „Day One“-Edition wird vier goldene Waffen, zwei zusätzliche Gesten, vier metallic Überlebens-Schals, „Kabuki“ Gesichtsbemalung, ein Kisten-Kostüm „The Orange“ und ein „Mother Base“ Namensschild beinhalten. Die Digitale Deluxe Edition wird zudem noch den Soundtrack, ein Cyborg-Ninja Kopf Accessoire, eine zusätzliche Geste und einen 7 Tage premium boost Pass beinhalten.

Bei „Metal Gear Survive“ handelt es sich um ein Spin-Off der beliebten Metal Gear-Reihe. Hier gilt es als ein Namenloser Söldner in einem Paralleluniversum voll von „Zombies“ zu überleben und einen Weg zurück nach Hause zu finden. Zwar wird der Titel auch einen Einzelspielermodus beinhalten, aber die Spielerfahrung zielt hier ganz klar auf die Koop-Multiplayer-Erfahrung ab. So müsst ihr wie in anderen Survival Titel Ressourcen sammeln, Waffen und Ausrüstung craften, Basen bauen und euch gegen die gefährliche Umgebung durchsetzen.