Megadimensional Neptunia VIIR bekommt Release Termin, inkl. Screenshots

Publisher Idea Factory und Entwickler Compile Hearts haben heute in Los Angeles, Californien, offiziell angekündigt das Megadimensional VIIR (gesprochen V-two-R) in kommenden Jahr erscheinen wird. Auch wenn es noch keinen Tagegenauen Releasetermin gibt, so konnte der Publisher den Zeitpunkt immerhin auf Herbst 2018 einschränken. Folgende Änderungen/Verbesserungen soll das Spiel enthalten:

Megadimensional Neptunis VIIR wird eine deutlich verbesserte Version von Megadimensional VII sein. Das Spiel soll deutlich flüssigere Grafik auf der Basis einer komplett neuen Engine enthalten. Zusätzlich wurde das Kampfsystem verbessert und komplett überarbeitet. Zusätzlich soll es eine komplett neue VR Erfahrung geben, die wohl aber nicht viel mit dem Spiel selbst zu tun haben wird. Offiziell spricht man derzeit davon das ihr mit den Göttinnen rumhängen könnt und diese auf euch reagieren während sie ihre eigenen Gespräche führen.

Zitat:

Hang out one-on-one with each of the Gamindustri Goddesses, listen to their conversations, and watch as the Goddesses react to you!