Mediamarkt Eigenmarke – IHP-1600 Headset im Test

Nahezu jedes Unternehmen das etwas auf sich hält hat auch eine Eigenmarke. Was für Rewe die Marke „Ja“ ist, bei Markauf „gut & günstig“ das ist „ISY“ für Mediamarkt. Wir haben uns in den vergangenen Wochen einmal eines dieser Produkte näher angeschaut. der ISY-IHP-1600 Kopfhörer, der in verschiedenen Farben bei Mediamarkt erhältlich ist, aktuell sogar im Angebot für gerade einmal 14,99,-. Natürlich haben wir schon so einige interessante Headsets hier im Tests gehabt und in der Regel heißen die Marken Turtle Beach, Creative Labs oder PDP. Aber natürlich sind gerade die extrem günstigen Marken auch einen Blick wert.

Wir sind ja immer noch an der Basis und wollen nicht abheben, deshalb wissen wir natürlich das unsere Leser nicht alle 35 Jahre alt sind, 4000 Euro im Monat verdienen und sich mal eben ein 300 Euro Headset kaufen können. In der Regel kann man gerade in Spiele wie Destiny 2 schnell mal das Problem bekommen das man schnell ein Ersatz Headset braucht. Dann eignet sich natürlich gerade für Multiplayer Fans ein günstiges Headset zum „auf Lager“ legen oder als schnelle Alternative. Immerhin kenne ich persönlich auch Zeiten in denen man selbst bei 15 oder 20 Euro erstmal nachdenken muss obs geht oder nicht, außerdem werden wir hier auch nicht nur berufstätige Leser haben, sondern sicherlich auch Schüler und wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke… 15-20 Euro für ein Headset sind „normal“.

Der IHP-1600 von Mediamarkt wurde uns im Zuge des Media Markt Testpiloten Programms zugesendet und natürlich haben wir den Kopfhörer ausgiebig unter die Lupe genommen, auch wenn er unter meinen persönlichen Bewerbungen natürlich nicht die erste Wahl war. Überrascht musste ich feststellen das das Headset zwar von außen, wie erwartet billig aussieht, aber dennoch gut verarbeitet ist. Auch wenn die Optik nicht so toll ist, die Haptik stimmt. Immerhin ist er in 2 Wochen noch lande nicht abgenutzt oder sowas. Eine weitere große Überraschung stellt der Sound dar. Ihr wisst das wir besondere Test-Tracks haben um Lautsprecher zu testen. Darunter einer der besonders tiefe Bässe enthält. Nur wenn ein Lautsprecher bzw. Kopfhörer in der Lage ist diese tiefen Bässe wiederzugeben bekommt er überhaupt ein Review bei uns. Ohne das ein Tonwiedergabegerät in der Lage ist eine brauchbare Tonqualität wiederzugeben würden wir auch kein Review veröffentlichen.

IHP-1600 – Die Vorteile

Der ISY IHP-1600 Kopfhörer von Mediamarkt ist klar ein Kopfhörer der Low Budget Klasse. Da stellt sich nicht die Frage ob wir mit irgendwelchen großen Überraschungen rechnen dürfen. Technisch sowie optisch ist ein Low Budget Headset natürlich immer noch Low Budget und wird das auch immer bleiben. Produktionsreste, nicht ganz saubere Kanten und leichte Kratzer im Auslieferungszustand sind durchaus normal an dieser Stelle.

Die Soundqualität hingegen ist wirklich gut. Wir haben euch hier einen unserer Test Tracks reingepackt!

Dieser Testtrack enthält sehr tiefe Bässe die ein Headset gut wiedergeben sollte. Der IHP-1600 kann diesen Testtrack ohne Probleme, ohne Knarzen und knacken wiedergeben. Die Wiedergabewualität ist wirklich sehr gut. Auch in der Haptik ist der IHP-1600 wirklich ein gutes Produkt. Optisch sieht er zwar nicht so hochwertig aus, fühlt sich aber weder auf den Ohren noch in der Hand billig an. Da hat Mediamarkt durchaus ein gutes Produkt abgeliefert. Auch das Kabel an sich ist sehr gut. Mit einer idealen Länge kann man hier auch unterwegs gut mit dem Kopfhörer umgehen, ohne das das Kabel so unheimlich stört oder unnötig rumbaumelt.

IHP-1600 – Die Nachteile



Natürlich kann ein Kopfhörer in dieser Preisklasse nicht der beste Kopfhörer der Welt sein, aber die Leistung ist schon wirklich mehr als ihr Geld wert. Dennoch ist natürlich das Mikrofon, das gerade mal eben so als Minimikro in das Kabel integriert worden ist, auch nicht wirklich das wahre. Sicherlich kann man dieses Mikro eher als Zusatz sehen, denn als vollwertiges Feature. Auch die gesamte Verarbeitung ist optisch nicht die beste. Auf den hier gezeigten Produktbildern sieht man das natürlich nicht so genau. Dennoch gibt es einige unschön verarbeitete Kanten, Details die einfach billig wirken anstatt hochwertig.

Der Ton ist super und die Qualität wirklich hochwertig, aber leider ist der Kopfhöhrer nicht sonderlich laut. Uns fehlen im Test die letzten 10-15% der Lautstärke. Auch ein Lautstärkeregler am Kabel fehlt leider gänzlich. Damit ist er zwar, dank des perfekt dimensionierten Kabels, mobil sehr gut einzusetzen aber leider muss man seine Geräte immer aus der Tasche holen wenn man lauter oder leiser machen will.

Ich persönlich bin nicht davon überzeugt wenn ein Kopfhörer auf dem Ohren sitzt. Ich mag das selber nicht wirklich, viel lieber verwende ich Geräte die über den Ohren sitzen. Dennoch ist der tragekomfort höher als erwartet und man kann die Kopfhörer auch nach längerer Zeit noch bequem tragen. Das einzige was wir bezweifeln ist, das der tragekomfort für Brillenträger gleichermaßen akzeptabel ist.

IHP-1600 – Das Fazit

In der Preisklasse unter 20 Euro gibt es eine Menge Kopfhörer. Günstige Kopfhörer gibt es überall und man kann durchaus auch woanders gute Kopfhörer in dieser Preisklasse erstehen. Der IHP-1600 kann allerdings nicht nur mit einem guten Ton und einem hohen Tragekomfort punkten, sondern auch mit einer flächendeckenden verfügbarkeit. Sicherlich kann man auch kleine Nachteile feststellen aber im Endeffekt gibt es wenige gute Produkte in dieser Preisklasse für die ihr auch ohne Probleme zurückgeben könnt oder für die ihr Garantie geltend machen könnt. Ein Mediamarkt ist ja kein Trödeler oder E-Bay Händler, wo meist der Aufwand zu groß ist in der Preisklasse. Wir geben von unserer Seite aus gerne eine Kaufempfehlung für den Media Markt ISY-IHP-1600 in allen Farbvarianten. In der Preisklasse unter 20 Euro werdet ihr nicht enttäuscht sein.