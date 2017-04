Mediamarkt 4 für 2 Aktion und X-Box One S Megabundle ab morgen!

Sensationelles erreicht uns derzeit von den Kollegen von My Dealz. Wie die Kollegen berichten gibt es ab morgen 2 geniale Angebote. Einmal das 4 für 2 Angebot. Ihr könnt euch 4 games aus dem gesamten Sortiment aussuchen und bezahlt nur die 2 teuersten. Einziger Hacken: Die 4 Spiele dürfen zusammen nicht mehr als 200 Euro kosten. Sprich 4 Titel zu 60 oder 70 Euro sind nicht drin. Ihr könntet euch also zusammen 2 aktuelle 70 Euro Titel aussuchen und 2 Titel für je 30 Euro dazu. Wären dann 140 bezahlt und 60 Gratis bekommen. Das ihr 4 Titel zu 50 Euro bekommt ist unwahrscheinlich. Wer die Mediamarktpreise kennt der weiß das die Top Titel im besten Fall für 55 zu haben sein werden. Dennoch denken wir das ihr sicherlich einige gute Angebote finden werdet. Es hindert euch ja auch keiner daran 4 mal einen 30 Euro Titel zu nehmen, so spart ihr 50%!

Offline wird das Ganze natürlich sicherlich auch mit mehrmals dem gleichen Titel gehen, online vermutlich eher nicht. Trotzdem könnt ihr komplett Plattformübergreifend bestellen, Sprich 2 PS4 Spiele, ein X-Box One Spiel und ein DS Spiel oder etwas ähnliches. Ein weiteres Hammerangebot kommt aus dem X-Box One Sektor.

Ebenfalls ab morgen im Angebot: Die X-Box One S in weiß, 500 GB Version mit…

•Mafia 3

•GTA 5

•Forza Horizon 3

•Rage (XB360)

•Oblivion (XB360)

•Doom 3 (XB360)

•Halo-The Masterchief Collection

•Fallout 3 Goty (XB360)

•Fallout New Vevas UE (XB360)

+ Microsoft Xbox Wireless Controller – Winter Forces Special Edition für 359,-€

Ihr bekommt also 9 Spiele und 2 Controller. Natürlich ist anzunehmen das zumindest die X-Box 360 Titel nur noch als Donwloadcode dabei sind. Trotzdem ist das nicht nur ein Osterangebot sondern ein Superschnäppchen in unseren Augen. Alleine mit Mafia 3, GTA 5, den Fallout Titeln und Elder Scrolls Oblivion haben Gamer locker 1000-2000 Spielstunden Zeit bevor sie durch alles durch sind!

Was denkt ihr über solche Angebote?

