Media Markt Gönn dir Dienstag enttäuscht Kunden! Absicht?

Der gestrige Media Markt Gönn-Dir-Dienstag ist wieder einmal beendet. Auch diesmal enttäuschen die Angebote des Marktes wieder viele Kunden. Aktuell erreichen uns mehrere Hinweise darauf das Kunden eine E-Mail erhalten haben und sofort nach E-Mail erhalt einige der Angebote wahrnehmen wollten. Unter anderem gab es Final Fantasy 15 in der Steelbook Edition für 39 Euro und Trackmania Turbo für gerade einmal 20 Euro. Die Angebote sind gut, waren allerdings bereits bei erhalt der E-Mail bzw. kurz darauf ausverkauft. Das ist nun schon der zweite Gönn-Dir-Dienstag an dem Kunden die angebotenen Waren innerhalb weniger Minuten nicht mehr kaufen konnten.

Entweder liegt das daran das die E-Mails nicht zeitgleich verschickt werden und einige Kunden Vorteile vor anderen haben, oder aber es liegt an zu geringen Lagermengen. Jedenfalls sind wir auch der Meinung das ein Ausverkauf innerhalb von Sekunden, wie uns Kunden berichten, keine gute Werbung ist. Selbst in Märkten in der Nähe sollen die Waren nicht mehr verfügbar sein.

Eine Stellungnahme seitens Mediamarkt steht noch aus, wie halten euch auf dem laufenden sobald wir eine Antwort bekommen!

