Massig neue Impressionen zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Nintendo wird in der kommenden Woche, genauer gesagt am Freitag, den 03.März 2017, ihre neuste Konsole die Nintendo Switch mit einigen Launch Titelnveröffentlichen und einer davon ist „The Legend of Zelda: Breath of the Wild„. Der Titel wird endlich nach 4 Jahren Entwicklungszeit exklusiv für die Nintendo Switch und die Wii U erscheinen. Inzwischen ist auch das Review-Embargo gefallen, weshalb wir immer mehr von dem Titel im Netz zu sehen bekommen. Das erste Video von Arekkz Gaming geht auf die Größe der Spielwelt ein und lässt Link von einem zum anderen Ende der Spielwelt laufen. Das zweite Video präsentiert euch den Tag-und Nachzyklus im Spiel. Im dritten Video seht ihr die ersten 15 Minuten und das vierte Video ist eine Preview-Diskussion. Selbstverständlich sind die ganzen Videos nicht ganz Spoilerfrei, also ansehen auf eigene Gefahr.

Auf der offiziellen Seite heißt es: „Vergiss, was du bisher über „The Legend of Zelda“ weißt! Begib dich in eine neue Welt voller Abenteuer und Entdeckungen in „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“, einem innovativen neuen Spiel in der beliebten Reihe. Reise über Felder, durch Wälder und auf Berggipfel, und finde im Laufe dieses mitreißenden Abenteuers heraus, was aus dem zerstörten Königreich von Hyrule geworden ist.“ Es gilt mehr als 100 Prüfungsschreine zu entdecken, wilde Tiere zu jagen, Zutaten für Tränke und Gerichte zu sammeln, Rätsel zu lösen, Fallen zu entschärfen und vieles mehr.

Unser Review lässt leider noch etwas auf sich warten, aber über unsere Spieleindrücke werden wir bald berichten können.

