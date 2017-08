Mass Effect kommt zurück

Wer in den letzten Wochen mitbekommen hat das es keinerlei neue Updates für Mass Effect geben soll, der wird sicherlich geschockt worden sein. EA gab jetzt bekannt das es zwar keine neuen Updates mehr für Mass Effect Andromeda geben wird aber EA executive Vice President Patrick Soderlund hat gegenüber den Kollegen von Game Reactor bekannt gegeben das es sicherlich eine Rückkehr zu Mass Effect geben wird. Warum auch nicht, die marke habe sehr viel für Electronic Arts und Entwickler Bioware getan. Soderlund ging sogar soweit zu sagen das er der Meinung sei das Mass Effect Andromeda zu unrecht einer enormen Kritik ausgesetzt war.

An dieser Stelle müssen wir natürlich fragen ob Soderlund das Spiel jemals gespielt hat, also Mass Effect Andromeda, nicht die Mass Effect Reihe 1-3, denn die war episch. Im Gegenzug dazu stellt sich Mass Effect Andromeda als langweiliges und unfertiges Produkt dar. Mass Effect Andromeda stellte in unserem großen Test seine Bugs und Fehler eindrucksvoll unter Beweis und konnte uns nicht überzeugen.

Was denkt ihr? Bekommt Mass Effect Andromeda mehr Kritik als sein müsste? Wird das Spiel zu unrecht als unfertig bezeichnet und glaubt ihr ein neuer Teil könnte besser werden?