Mass Effect Andromeda im Zeitplan – Exklusiv

Mass Effect Andromeda befindet sich derzeit wunderbar im Zeitplan. Laut den Entwicklern soll es keinerlei Probleme beim Spiel geben die auf eine Verzögerung hinweisen würden. Aktuell bestätigten die Entwickler allerdings auch das es auf garkeinen Fall eine Mass Effect Remastered Edition oder Collection geben werde, auch wenn das vielleicht sehr leicht gemachtes Geld sein würde, so ist man sich sicher. Um Mass Effect Andromeda ist es in den letzten Monaten sehr still geworden. Zuletzt gin es bei uns um die Gerüchte das Mass Effect 4 ein Exklusivtitel werden könnte!

Mass Effect Andromeda soll das schönste, beste und epichste Mass Effect aller Zeiten werden. Erste Bilder gibt es in einem Video von Entwickler EA:

Aktuell ist Mass Effect Andromeda für den März des kommenden Jahres geplant. Mass Effect: Andromeda – [PlayStation 4] kann ab sofort vorbestellt werden . Wir sind auf jeden Fall ab dem ersten Tag dabei und werden versuchen euch zu berichten was wir erleben, auch wenn ich aktuell daran zweifele das ich das als ausgesprochener Mass Effect Fan wirklich objektiv schaffen werde.

