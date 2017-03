Mass Effect Andromeda erreicht Gold-Status + Gameplay Video und Systemanforderungen

Bioware hat über Twitter den Gold-Status ihres nächsten Weltraumabenteuers Mass Effect Andromeda verkündet.

Mass Effect: Andromeda has gone gold. pic.twitter.com/bNKIKNuErA — BioWare (@bioware) February 24, 2017

Somit ist die Entwicklung von Mass Effect Andromeda knapp einen Monat vor offiziellem Erscheinungstag abgeschlossen. Ein Day One Patch wird sicherlich dennoch veröffentlicht, denn die Entwickler werden weiterhin den Titel unterstützen. Darüber hinaus wurde ein neues Gameplay Video veröffentlicht, welches uns die unterschiedlichen Waffen im Spiel erläutert. Und für alle die den Titel gerne auf dem PC spielen möchten hat EA über Origin die minimalen Systemanforderungen und die empfohlenen Systemanforderungen preisgegeben.

Minimale Systemanforderungen:

OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10

PROCESSOR: Intel Core i5 3570 or AMD FX-6350

MEMORY: 8 GB RAM

VIDEO CARD: NVIDIA GTX 660 2GB, AMD Radeon 7850 2GB

HARD DRIVE: At least 55 GB of free space

DIRECTX: DirectX 11

Empfohlene Systemanforderungen:

OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10

PROCESSOR: Intel Core i7-4790 or AMD FX-8350

MEMORY: 16 GB RAM

VIDEO CARD: NVIDIA GTX 1060 3GB, AMD RX 480 4GB

HARD DRIVE: At least 55 GB of free space

DIRECTX: DirectX 11

Mass Effect Andromeda erscheint am 23.März 2017 für Playstation 4, Xbox One und den PC.

