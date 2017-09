Marvel vs. Capcom Infinite: Mega Man und Iron Man in Charakter-Trailern präsentiert

In der kommenden Woche, am 19.September 2017, wird Publisher Capcom das Beat´em Up „Marvel vs. Capcom Infinite“ für Playstation 4, Xnox One und PC veröffentlichen. Um noch einmal etwas Aufmerksamkeit auf den Titel zu lenken, veröffentlichen die Verantwortlichen neue Charakter-Trailer zu Iron Man und Mega Man, welche ihr unterhalb des Artikels findet.

In „Marvel vs. Capcom Infinite“ werden Spieler mit bekannten Helden, aber auch Schurken aus dem Capcom- und dem Marvel-Universum in den Kampf ziehen dürfen. Dabei bietet das Spiel eine Vielzahl unterschiedlicher „Einzelspieler-Modi sowie eine Menge Mehrspieler-Inhalte, sowohl für Neueinsteiger wie auch Langzeit-Fans der Serie. Zusätzlich zu den Arcarde-, Trainings- und Missions-Spielmodi versetzt der grafisch beeindruckende und immersive Story-Modus Spieler ins Zentrum beider Universen.“ Denn Ultron Sigma, eine Verschmelzung von Ultron aus dem Marvel-Universum und Sigma aus dem Capcom-Universum, ist dabei beide Welten zu zerstören. Er ist besessen davon das organische Leben mit einem cybernetischen Virus zu infizieren und seine Art von Evolution einzuleiten.