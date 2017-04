Marvel Heroes Omega für Playstation 4 und Xbox One angekündigt

Die Verantwortlichen von Marvel und Gazillion Entertainment gaben bekannt, dass das Action MMORPG Marvel Heroes Omega als Free-to-Play Titel noch im Frühjahr 2017 für die Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht werden soll. Zuvor soll auch ein Beta Test abgehalten werden. Das Spiel Marvel Heroes von Gazillion Entertainment ist bereits seit 2013 als Free-to-Play Titel auf dem PC erhältlich. Zu Beginn konnte das Spiel sowohl Kritiker als auch Fans nicht von sich überzeugen, doch die Entwickler gaben den Titel nicht auf und konnten diesen wesentlich verbessern. Heute gilt der Titel als ein kleiner Geheimtipp und wird als „Größtenteils Positiv“ von der Steam Community aufgenommen (13.493 Reviews).

Die offizielle Spielbeschreibung lautet wie folgt: „Marvel Heroes ist das MMO von Marvel, auf das ihr so lange gewartet habt! Spielt als Iron Man, Thor, Wolverine, Hulk, Spider-Man, Captain America oder schlüpft in viele andere Rollen und versucht als Team Dr. Doom davon abzuhalten, die Welt mit der Macht des kosmischen Würfels zu verwüsten. Marvel Heroes liefert ein für jeden Superhelden einzigartiges, umfassendes System, verschiedene Orte aus dem gesamten, weitreichenden Marvel-Universum, ein stabiles Gestaltungssystem, action-geladene PvP-Spiele und vieles mehr. Marvel Heroes ist ein kostenloses Massively Multiplayer Action RPG für PC von David Brevik, dem Visionär hinter Diablo und Diablo 2, mit einer umfangreichen Original-Story des Marvel-Superschreibers Brian Michael Bendis. Brian Michael Bendis verfasst Ultimate Spider-Man, New Avengers, House of M, Secret Invasion, Avengers vs. X-Men, und vieles mehr.“

Unterhalb des Artikels könnt ihr euch den Ankündigungstrailer ansehen.

