Mario Kart Tour – Spiel oder Begleitapp? Nintendo kündigt neue Mobile App an

Nintendo kündigte in einem überraschenden Tweet eine neue Mobile Applikation an, die auf der bekannten und beliebten Nintendo Marke „Mario Kart“ basiert. Aber wird es ein eigenständiges Mobile Spiel oder wird es nur eine Begleitapp zu einem neuen Mario Kart für die Nintendo Switch? Leider hat sich Nintendo dahingehend nicht ganz klar ausgedrückt.

Nach „Animal Crossing: Pocket Camp“, „Super Mario Run“, „Fire Emblem Heroes“ und „Pokémon Go“ möchte Publisher Nintendo den Mobile Markt anscheinend weiter mit beliebten Franchises des Hauses beliefern, denn wie man nun angekündigt hat, befindet sich die sogenannte „Mario Kart Tour“ App in Arbeit. Es ist zu diesem Zeitpunkt leider nur wenig bekannt über die App, nur den Erscheinungszeitraum konnte der Publisher grob eingrenzen. Demnach erscheint die App noch im folgenden Fiskaljahr, welches am 01.April 2018 startet und am 31.März 2019 endet. Irgendwann dazwischen könnt ihr mit der Veröffentlichung der App rechnen.

The checkered flag has been raised and the finish line is near. A new mobile application is now in development: Mario Kart Tour! #MarioKartTour Releasing in the fiscal year ending in March 2019. pic.twitter.com/8GIyR7ZM4z

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 1, 2018