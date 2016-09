Madden NFL 17 im Test

In den letzten Jahren gehörte Madden immer zu den Titeln die wir am schlechtesten bewerten mussten. In diesem Jahr soll laut EA alles besser werden. Nungut diese Versprechungen hören wir immer und immer wieder, mittlerweile gibt man als Pressemitarbeiter nichts mehr um sowas. Dennoch sehen wir es als unsere Pflicht an es trotzdem nachzuprüfen, egal wie oft wir enttäuscht worden sind! Also ran an die Mannen und mal sehen ob Madden NFL 17 es in diesem Jahr besser machen wird als im letzten…

Natürlich beginnen wir auch in diesem Jahr gleich wieder damit das wir ins Spiel hineingeworfen werden, ohne Vorwarnung direkt rein in die Action! EA hat sich in diesem Jahr viel vorgenommen und einiges an Madden verändert. Wir haben uns das natürlich gerne angeschaut. Unser Ergebnis lest ihr auf den folgenden Seiten. Wir müssen euch allerdings warnen denn es gibt noch Zeichen und Wunder auf diesem Planeten und selbst wenn Ubisoft die Einnahmen Charts anführen mag, so kann EA vielleicht sein Image deutlich aufbauen…



