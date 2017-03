MABINOGI DUEL ERHÄLT NEUES UPDATE MIT INHALTEN AUS BLAZBLUE

In Mabinogi Duel, dem strategischen Sammelkartenspiel (TGC), das von NEXTON Korea Corporation entwickelt wurde, einer Tochtergesellschaft von NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) (3659.TO), einem der führenden Entwickler für F2P-Online- und Mobile-Games, treffen im neuesten großen Update zwei Welten aufeinander: die „Mabinogi Duel x BlazBlue Kollaboration“. Das Update wurde in Partnerschaft mit Arc System Works kreiert, dem Entwickler der BlazBlue Serie, und steht ab sofort im App Store und auf Google Play zum Download zur Verfügung.

Mabinogi Duel basiert auf dem erfolgreichen MMO Mabinogi für PC und lässt TCG-Strategen mit schön gestalteten Charakteren weltweit gegen feindliche Champions antreten. Die “Mabinogi Duel x BlazBlue Kollaboration” erweitert das Mobile Game mit 24 neuen Karten und Dialogen, die auf der Original-Storyline basieren, sowie Charakteren aus der beliebten Arcade- und Konsolen-Fighting Game-Reihe BlazBlue.

