„Lost Soul Aside“ zeigt sich in einem Walktrough-Video von der PSX 2017

Auf der Plattform Youtube wurde ein weiteres Video zum kommenden Actionspiel „Lost Soul Aside“ veröffentlicht, welches von der kürzlich veranstalteten Playstation Experience 2017 stammt. Das Videomaterial zeigt die volle exklusive Demo des Titels, welche auf der PSX 17 von Besuchern angespielt werden konnte. Unterhalb des Artikels haben wir für euch das Video eingebunden.

Ultizero Games werkelt bereits seit einiger Zeit an dem Erstlingswerk „Lost Soul Aside“ und wird dabei von Sony Interactive Entertainment unterstützt. Einen Erscheinungstermin hat der Titel noch nicht, man kann aber davon ausgehen, dass dieser für 2018 vorgesehen ist und exklusiv für die Playstation 4 veröffentlicht wird. Die gezeigten Szenen erinnern sehr stark an eine Mischung aus Final Fantasy und Devil May Cry, was wirklich fantastisch aussieht.

In „Lost Souls Aside“ erwartet euch eine offene Fantasywelt, die ihr frei erkunden könnt. Zudem sollen euch flüssige und herausfordernde Kämpfe bevorstehen, die auf eine sehr stilvolle Art und Weise in Szene gesetzt sind.