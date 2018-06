Lords of the Fallen 2 – CI Games hat einen neunen Entwickler gefunden

Es ist bereits etwas länger her, dass man von „Lords of the Fallen 2“ gehört hat, aber wie die Verantwortlichen von CI Games heute bekannt gaben, hat man mit Defiant Studios einen neuen Entwickler für das Action-Rollenspiel „Lords of the Fallen 2“ gefunden.

Nachdem man bereits vor einigen Jahren auf die ursprünglichen Entwickler von Deck13 verzichten wollte, war nichts mehr zu hören von einem möglichen „Lords of the Fallen 2“. Dieser Umstand änderte sich heute, da Publisher CI Games verkündet hat in dem unabhängigen Entwicklerstudio Defiant Studios, welches 2016 von David Grijns gegründet wurde, einen zuverlässigen Partner für die Entwicklung gefunden zu haben. David Grijns war ehemaliges Studiooberhaupt und Game Director der Avalanche Studios New York und kann somit einiges an Erfahrung aufbringen.

„Wir haben mit einigen weltweit respektierten Studios gesprochen, die starkes Interesse an der Entwicklung des nächsten Lords of the Fallen gezeigt hatten und haben mehrere solide Pitches erhalten. Wir haben uns endlich dazu entschieden mit Defiant weiterzumachen, da wir von ihrem Spielkonzept, ihrer Produktionsexpertise und der Vergangenheit ihrer Entwickler beeindruckt waren“, sagte Marek Tymiński, Chief Executive Officer von CI Games. „Defiant besteht aus einigen der talentiertesten Schöpfer der Industrie und wir sind begeistert davon, sie den Nachfolger zu Lords of the Fallen erschaffen zu lassen.“

David Grijns, Gründer und ManagingDirector von Defiant Studios, sagte zu der Ankündigung: „Wir haben nun mehrere Monate lang mit CI Games gesprochen und sind durch einen detaillierten Prozess gegangen, um die Erwartungen und Motivationen des jeweils anderen in Bezug auf Lords ofthe Fallen 2 kennen zu lernen. Wir sind glücklich, dass wir unser Studio dafür verpflichten können, ein großartiges Spiel in einer gut etablierten Marke zu entwickeln.“

Zudem zeigen sich die Entwickler von Defiant Studios begeistert von den kreativen Freiheit, welche man ihnen bei CI Games einräumt. „Lords of the Fallen 2“ soll zu einem noch unbestimmten Zeitpunkt für Konsolen und den PC veröffentlicht werden.