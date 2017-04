Little Nightmares hat Gold-Status erreicht

Heute verkündeten die Entwickler von Tarsier Studios über Twitter, dass ihr Puzzle-Plattformer-Horror-Adventure Little Nightmares den Gold-Status erreicht hat.

Somit ist das Spiel fertiggestellt und der geplanten Veröffentlichung am 28.April 2017 steht somit nichts mehr im Wege. Little Nightmares kann bereits im PS Store für 19,99€ vorbestellt werden und alle Vorbesteller erhalten den Vogelscheuchensack und die Teekannenmaske, dazu gibt es den Original-Soundtrack und ein exklusives PS4-Design mit dem Hausmeister. Der Titel wird neben der Playstation 4 auch für die Xbox One und den PC veröffentlicht.

Gefällt mir: Gefällt Lädt…